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Стало известно о конфликте в убитой в Канске семье

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Женщина, которая была убита вместе с двумя детьми в Канске Красноярского края, однажды сообщала в полицию о конфликте со своим супругом. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил руководитель главка МВД по региону Александр Речицкий.

«Был в семье конфликт. Это было в октябре. Полиция среагировала. Все материалы были собраны, переданы в суд. Решение мирового судьи — штраф в размере 5 тыс. рублей», — сказал он журналистам.

Трагедия, о которой стало известно 27 декабря, произошла в квартире дома по улице Эйдемана. Предположительно, преступление совершил отец семейства, после чего покончил с собой. В ночь убийства соседка слышала ссору между супругами.

По данным СК, муж и жена находились в бракоразводном процессе и не проживали вместе. 26 декабря мужчина пришел навестить детей, а на утро следующего дня тела женщины и двух несовершеннолетних обнаружила мать убитой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних. По данным «Известий», женщина хотела оставить детей себе после развода, с чем был не согласен их отец.

В тот же день Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места происшествия.

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