В Крыму работникам сельхозпредприятия пришлось спасать клубнику от снега

В Крыму клубничные поля пришлось спасать от снега. Работники сельхозпредприятия в течение трех дней очистили 540 теплиц, сообщает телеканал «Известия». Даже старожилы говорят, что такого количества снега в Крыму не видели. На прошлой неделе на полуостров обрушились обильные осадки. Температура воздуха днем составляла до –4 °С, ночью до –8 °С. 27 декабря ожидаются мощный снегопад и снег с дождем. Ветер может усилиться до 12 м/с.

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