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Более 100 млн рублей выделят на ремонт теплосетей в Казани

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Власти Казани выделят дополнительно 135 млн рублей на ремонт магистральной тепловой сети в городе. Об этом говорится в условиях конкурса на выбор подрядчика, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно документам, реконструкция ожидает сети теплоснабжения на улице Волгоградской, Олега Кошевого и Рихарда Зорге. Подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы, поставить материально-технические ресурсы и отправить на утилизацию строительный мусор.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго». Победитель торгов, которого определят 18 февраля 2021 года, должен выполнить работы до осени 2022 года, пишет Inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на строительство, ремонт и содержание местных дорог в этом году было выделено 38,7 млрд рублей. По словам республиканского министра транспорта и дорожного хозяйства Фарита Ханифова, дорожная отрасль успешно справлялась с задачей — погода, которая была не на руку сельхозпроизводителям, для дорожников оказалась идеальной.

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