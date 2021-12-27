Житель Якутии перевел мошенникам около 3,5 млн рублей

В Нерюнгри 41-летний местный житель увидел в интернете рекламу со слоганом «Инвестирую с «Газпромом» и решил оставить заявку, перейдя по ссылке. Ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, что с ним свяжется их специалист и будет его инструктировать.

По указанию второго собеседника потерпевший установил приложение и начал вкладывать денежные средства. Сначала 10 тыс. рублей, затем 4 тыс. рублей, а дальше заявителя убедили, что для получения хорошего дохода нужно инвестировать большую сумму, и посоветовали взять кредит. Доверившись аферистам, мужчина перевел на незнакомые счета около 3,5 млн рублей, вложив все свои сбережения и заемные средства, оформленные в кредит. Когда потерпевшего стали убеждать оформить еще один кредит на 1,5 млн рублей, мужчина понял, что переводил деньги злоумышленникам, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе управления МВД по Якутии.

Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию (по коду из СМС) для подтверждения платежей в интернете. Схема обмана начинается с того, что гражданину направляют сообщение с предложением продлить ОСАГО: в нем указаны данные об авто, в том числе госномер, а при переходе по ссылке демонстрируются сумма страховки и другая ссылка для оплаты, рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко. Когда пользователь вводит СМС-код на страничке, которая появилась после ожидания, злоумышленники завершают атаку, подтверждая перевод денег, который они инициировали на своей стороне. Об этой схеме обмана знают в Росбанке, Газпромбанке и ВТБ, а также в компаниях Digital Security и Zecurion.