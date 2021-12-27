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Опубликованы кадры спасения оставленного на морозе в Амурске ребенка

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«Известия» опубликовали в понедельник, 27 декабря, первые кадры спасения трехлетнего ребенка из Хабаровского края, который в 30-градусный мороз оказался раздетым на улице в Амурске.

На опубликованном видео можно заметить, как ребенок гуляет по улице без теплой одежды. Водитель скорой помощи по пути на вызов увидел мальчика, забрал в машину и отвез в больницу.

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Об инциденте ранее в этот день сообщил и.о. главврача Амурской ЦРБ Леонид Ганов. Он подчеркнул, что ребенок провел на улице не так много времени, чтобы получить обморожение.

По словам заведующего отделением скорой и неотложной помощи Амурской центральной районной больницы Анатолия Сопова, у мальчика наблюдаются общее переохлаждение и обморожение ног. Он добавил, что, по словам матери ребенка, малыш остался на морозе после того, как она ушла в гости к своей подруге.

Следователи в Амурске начали процессуальную проверку по факту оставления в опасности трехлетнего ребенка. В ведомстве уточнили, что проверка организована по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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