Киевское шоссе в Москве перекрыли из-за загоревшегося грузовика с газом

Движение по Киевскому шоссе в Москве перекрыто в обоих направлениях из-за загоревшегося там грузовика, перевозящего сжиженный газ. Об этом 27 декабря сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«На 37-м км Киевского шоссе по направлению движения в сторону Москвы произошло возгорание грузового транспортного средства, перевозящего сжиженный газ. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто. Сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе», — написали патрульные в своем Telegram-канале.

В городском департаменте транспорта проинформировали о задержке автобусов № 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002 и 1031. Там подчеркнули, что маршруты автобусов временно изменены: они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе.

По данным ГУ МЧС России по городу Москве, пожарные приступили к ликвидации загорания.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что два грузовика столкнулись на 28-м км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье. Отмечалось, что движение по магистрали было перекрыто.