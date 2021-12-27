СК опубликовал видео с места убийства семьи в Канске

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео из квартиры в Канске, где 27 декабря были найдены тела женщины и двух детей.

Трагедия произошла в квартире дома по улице Эйдемана, где жила семья. В ночь убийства соседка слышала ссору между супругами.

По данным СК, муж и жена находились в бракоразводном процессе и не проживали вместе. 26 декабря мужчина пришел навестить детей, а на утро следующего дня тела женщины и двух несовершеннолетних обнаружила мать убитой. Предположительно, преступление совершил отец семейства, после чего покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних. По данным «Известий», женщина хотела оставить детей себе после развода, с чем был не согласен их отец.