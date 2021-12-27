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Перед началом работ в московских парках начали открывать инфоцентры

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Перед началом работ в четырех крупных парках Москвы откроют специальные информационные центры, в которых можно будет узнать обо всех мероприятиях по реабилитации и восстановлению природных территорий. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента капитального ремонта столицы, поступившем в распоряжение «Известий».

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Три первые площадки открылись в понедельник, 27 декабря, в «Покровском-Стрешневе». До 11 января они будут работать по графику два через два дня с 9 до 18 часов. После праздников режим работы могут скорректировать в зависимости от количества посетителей. В ближайшее время такие же павильоны появятся в «Битцевском лесу», «Кусково» и на двух участках в пойме реки Яузы, которые в будущем станут частью парка «Яуза». Посетители инфоцентров смогут изучить генеральный план объекта, ознакомиться с буклетами с описанием планируемых работ и иллюстрациями отдельных участков, оставить свои предложения и замечания, а также задать вопросы представителям заказчика, проектной и подрядной организаций.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников подчеркнул, что на этих площадках власти намерены вести прямой и открытый диалог с жителями.

«Любой желающий сможет получить ответы на все вопросы, касающиеся концепций по каждой из территорий, а также узнать информацию об этапах и сроках проведения работ, оставить обратную связь со своими пожеланиями и предложениями», — добавил он.

Отмечается, что в том случае, если реакция на обращение потребует времени, заявителю отправят ответ позже.

О том, что в 2022 году в Москве в четырех парковых зонах проведут восстановительные мероприятия, Сергей Мельников сообщал в середине декабря. По его словам, главными задачами запланированных работ являются сохранение существующей экосистемы территорий, а также реабилитация и восстановление необходимых участков и водных объектов.

Проекты по реабилитации указанных территорий поддержали пользователи платформы «Активный гражданин».

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