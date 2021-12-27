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МИД назвал недопустимыми обвинения Украины в адрес главы Минтранса РФ

МИД: подозрения ГП Украины в адрес главы Минтранса РФ о незаконной перевозке лиц недопустимы
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Направление Генпрокуратурой Украины подозрения о якобы незаконной переправке лиц через границу в адрес главы российского Минтранса Виталия Савельева недопустимы. Об этом заявила 27 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

24 декабря Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса в «незаконной переправке лиц через украинскую границу» из-за авиасообщения с Крымом. По информации следствия, министр, работая на руководящей должности в авиакомпании «Аэрофлот», якобы организовывал перевозку граждан в Крым и из него в период с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го.

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«Подобная выходка украинских властей недопустима. Налицо попрание Украиной таких основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела», — указано в комментарии Захаровой.

Она добавила, что такие действия со стороны украинской прокуратуры демонстрируют, что Киев продолжает мелко мстить за свободный выбор жителей Крыма.

Москва рассчитывает, что профильные международные структуры все же заставят украинские власти соблюдать международные обязательства по невмешательству во внутренние дела суверенных государств, подчеркнула Захарова.

Ранее в этот день глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что если бы в 2014 году Крым не присоединился к РФ, то на полуостров хлынули бы украинские неофашисты. По его словам, в РФ до сих пор наблюдают последствия попыток неофашистов навести свои порядки в Донбассе.

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый санкционный пакет против России. В частности, под ограничения попали граждане РФ, имеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал новый пакет санкций Украины очередной глупостью украинского руководства. С одной стороны, власти Украины требуют увеличения поставок российского газа через территорию страны, а с другой — на всех международных площадках и форумах они нападают на Россию, отметил сенатор.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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