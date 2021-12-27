Прямой эфир
Происшествия
Киевское шоссе в Москве перекрыли из-за загоревшегося грузовика с газом
Мир
В МИД РФ заявили об угрозе нового ракетного кризиса
Наука
Жители Земли смогут увидеть звездопад и самое большое Солнце
Экономика
Во второй энергоблок БелАЭС загрузили ядерное топливо
Экономика
В ЦБ заявили об отсутствии планов по введению новой отчетности для банков
Общество
Матвиенко заявила о возможной доработке закона о QR-кодах в общественных местах
Общество
Москвичей предупредили о приближении североатлантического циклона
Мир
Харрис призвала изменить избирательное право в стране ради демократии
Экономика
В России выдача кредиток в ноябре выросла на 14%
Общество
Стоимость поздравления от Деда Мороза выросла на 68% с 2018 года

В Петербурге водитель напал на сделавшего ему замечание росгвардейца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник Росгвардии пострадал во время дорожного конфликта в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в правоохранительных органах.

Уроки жизни: как защититься от агрессора и не сесть в тюрьму
Президент предложил подумать над совершенствованием норм, касающихся пределов необходимой обороны

Инцидент произошел накануне. Водитель Hyundai Accent в ходе дорожного конфликта выбил два зуба росгвардейцу, который сделал ему замечание за нарушение ПДД.

Вскоре после инцидента был объявлен план «Перехват». На данный момент водитель находится в розыске.

Ранее в этот день в Москве охранник супермаркета в драке сломал ногу покупателю. По имеющейся информации, мужчина находился в магазине в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что охранник мог увидеть в покупателе потенциального вора и это могло спровоцировать драку.

У пострадавшего зафиксированы многочисленные ссадины на лице, а также перелом ноги. Напавший сразу же после инцидента скрылся, его разыскивает полиция.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021