В Петербурге водитель напал на сделавшего ему замечание росгвардейца

Сотрудник Росгвардии пострадал во время дорожного конфликта в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне. Водитель Hyundai Accent в ходе дорожного конфликта выбил два зуба росгвардейцу, который сделал ему замечание за нарушение ПДД.

Вскоре после инцидента был объявлен план «Перехват». На данный момент водитель находится в розыске.

Ранее в этот день в Москве охранник супермаркета в драке сломал ногу покупателю. По имеющейся информации, мужчина находился в магазине в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что охранник мог увидеть в покупателе потенциального вора и это могло спровоцировать драку.

У пострадавшего зафиксированы многочисленные ссадины на лице, а также перелом ноги. Напавший сразу же после инцидента скрылся, его разыскивает полиция.