Песков ответил на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам

Подготовка к каждым выборам главы государства — это суть ежедневной работы президента и его администрации. Об этом 27 декабря журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения. А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, — это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому всё, что делается, это так или иначе есть подготовка», — подчеркнул он, комментируя сведения о начатой в Кремле подготовке к президентским выборам 2024 года.

17 декабря Песков сообщил, что Владимир Путин еще не определился, будет ли выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Пресс-секретарь отметил, что у российского лидера, скорее всего, будут предпочтения в отношении будущего кандидата на пост президента страны, однако решение за гражданами.

30 ноября Путин отметил, что, согласно Конституции РФ, имеет право переизбираться, однако добавил, что его переизбрание — не цель для России. Также глава государства заявил, что наличие у него права избираться на новый срок само по себе стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране.