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Устроивший пожар во второй томской «Ленте» арестован

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В Томске арестовали мужчину, обвиняемого в попытке поджога гипермаркета «Лента». Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в Управлении МВД РФ по Томской области.

Под стражей обвиняемый пробудет два месяца.

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«Следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

25 декабря произошел пожар в «Ленте» на улице Пушкина. В магазине загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области отчитались, что возгорание ликвидировано, посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался местный житель 1994 года рождения, ему было предъявлено обвинение.

До этого, 21 декабря, пожар произошел в другом томском гипермаркете «Лента», на улице Елизаровых. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар также привел к взрывам пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в поджоге задержали. Мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, предположительно из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца.

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