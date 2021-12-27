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Во второй энергоблок БелАЭС загрузили ядерное топливо

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В реактор второго энергоблока БелАЭС успешно загрузили ядерное топливо. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает минэнерго Белоруссии.

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«27 декабря 2021 года на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

В реактор загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом.

В дальнейшем планируется выполнить работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний. Также реакторная установка будет переведена в горячее состоянии, после чего ее выведут на минимально-контролируемый уровень мощности.

Ранее, 20 декабря, глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%.

До этого, 26 ноября, был подписан акт о готовности к эксплуатации комплекса сооружений физзащиты второго блока БелАЭС. Так, второй энергоблок атомной станции будет взят под охрану Внутренними войсками МВД Белоруссии. В минэнерго подчеркнули, что это является обязательным условием для подготовки блока к этапу «Физический пуск».

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце рядом с границей Литвы. Это российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Первый энергоблок БелАЭС 3 ноября 2020 года включили в объединенную энергосистему страны, 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а уже в январе 2021 года он был выведен на номинальный уровень мощности. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

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