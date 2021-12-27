Молодая женщина серьезно пострадала в ДТП в Коми

В Сысольском районе Коми при столкновении двух легковых иномарок серьезно пострадала 28-летняя девушка. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла вечером 26 декабря на 717-м км трассы «Вятка». По предварительным данным, 28-летняя водитель Kia Rio потеряла управление, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль SsangYong Actyon, за рулем которого находился 51-летний мужчина.

В результате столкновения водитель Kia получила автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, переломы плечевой кости и нижней челюсти, ушиб шейного отдела позвоночника. Пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

25 декабря в Курской области автомобиль Hyundai Tucson столкнулся со встречным Toyota Avensis, а затем врезался в «Газель». Водитель Toyota погиб на месте. Его пассажиры — женщина и ребенок 2011 года рождения — скончались по пути в больницу. Различные травмы получили еще четыре человека, в том числе несовершеннолетний.