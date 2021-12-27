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Матвиенко заявила о подготовке Украиной сценария вторжения в Донбасс

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 27 декабря, завила, что Украина, возможно, готовила сценарий военного вторжения и захвата Донбасса.

«У меня складывается впечатление, что был заготовлен военный сценарий третьей попытки силой просто уничтожить людей и вернуть себе территорию. <…> Возможно, готовился такой сценарий военного нападения Украины на Луганск и Донецк и была проведена такая мощная информационная атака для того, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину», — заявила Матвиенко на пресс-конференции.

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24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в регионе продолжает деградировать. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, отметила Захарова.

За день до этого президент РФ Владимир Путин также предположил, что украинская сторона готовит операцию в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах РФ по «вторжению» на Украину. Как указал глава государства, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

23 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу сделала шаг к деэскалации на востоке Украины и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Глава офиса президента страны Андрей Ермак выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым, и пообещал, что ближайшие рождественские праздники будут мирными.

В тот же день полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что представители Киева отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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