В МИД РФ заявили об угрозе нового ракетного кризиса

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 27 декабря заявил об угрозе нового ракетного кризиса. Он отметил, что важно отнестись серьезно к предложениям России по гарантиям безопасности.

Рябков добавил, что не считает слишком сильным свое заявление о том, что может повториться кризис, подобный Карибскому. При этом он отметил, что воспроизвести Карибский кризис в том же виде не получится, так как человечество учится, а кроме того, «накоплен опыт в сфере контроля над вооружениями».

«Я не хотел бы, чтобы мы разбирали эскалационный сценарий. Я считаю, что мы близки к той черте, за которой дипломатия при всей ее востребованности и навыках будет играть подчиненную роль. Сейчас, мне кажется, политико-дипломатические средства должны быть применены прежде всего для урегулирования этой ситуации», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Высокопоставленный дипломат отметил, что регулировать ситуацию можно с помощью предложений России по гарантиям безопасности. Он призвал относиться к ним серьезно и «не выискивать в наших предложениях чего-то запросного».

24 декабря глава МИД Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ России провоцирует серьезные военные риски. По его словам, может возникнуть масштабный конфликт в Европе.

За день до этого в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что не Москва ставит ракеты у границ США. Он напомнил, что прошли уже пять волн расширения НАТО.

21 декабря российский лидер указал, что размещение элементов противоракетной обороны США вблизи российских границ вызывает беспокойство. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут, добавил он.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как указал источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.