Названы больше всего подорожавшие в 2021 году модели Lada

Эксперты портала «Лада.Онлайн» проанализировал все повышения цен на автомобили Lada за 2021 год и выяснили, какие из них подорожали сильнее всего.

Так, сильней всего прибавил в цене фургон Lada Largus. За год модель подорожала на 23,05%. На втором месте находится пассажирская версия Lada Largus. В 2021 году ее стоимость выросла на 20,57%. Третье место занимает седан Lada Vesta. Стоимость модели увеличилась на 20,1%.

Отмечается, что меньше всего дорожали Lada Xray Cross (12,46%) и Lada Niva Travel (13,77%).

Таким образом, в среднем за 2021 год цена на Lada увеличилась на 16,77%. Всего в 2021 году «АвтоВАЗ» семь раз массово повышал цены на свои автомобили.

3 декабря сообщалось, что художник Никита Чуйко создал серию рендеров, предположив, как мог бы выглядеть хетчбэк Lada Oka нового поколения.

Возрожденная «Ока» могла бы получить дизайн в стиле актуальных автомобилей «АвтоВАЗа»: бамперы X-образной формы с хромированными вставками, однако фары ей бы достались от Renault Twingo.