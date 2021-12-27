Суд признал виновным историка Дмитриева в изготовлении порнографии

Суд в Карелии признал виновным историка Юрия Дмитриева в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Дмитриева осудили на 15 лет колонии.

62-летний историк обвинялся по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена самодельным образом.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в фотографировании своей приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Обвиняемый утверждал, что делал фотографии для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

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