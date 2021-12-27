На Камчатке спасатели нашли потерявшегося во время метели снегоходчика
На Камчатке спасли снегоходчика, потерявшегося во время метели. Мужчина почти сутки провел у подножия Авачинского вулкана, сообщает телеканал «Известия». Спасатели искали пропавшего в условиях нулевой видимости. Обследована территория общей площадью 15 км. Снегоходчика нашли утром 27 декабря. Мужчина жив, его здоровью ничего не угрожает.
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