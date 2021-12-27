Прямой эфир
Общество
Стоимость поздравления от Деда Мороза выросла на 68% с 2018 года
Авто
В ГИБДД напомнили о штрафах за несоответствующую тонировку
Мир
Южная Корея призвала КНДР начать 2022 год с сотрудничества
Политика
Путин поручил продолжить в 2022 году допвыплаты борющимся с COVID-19 медикам
Происшествия
В Забайкалье грунтовые воды прорвали дамбу
Общество
В Москве дополнительно закупят оборудование для борьбы с COVID-19
Спорт
Правительство РФ выделило 500 млн рублей на визы спортсменам для ОИ-2022
Общество
Теплоснабжение вернули на все соцобъекты в Улан-Удэ после аварии
Мир
Осужденным в Иране христианам дадут «отпуск» в честь Нового года
Спорт
Мичков признан лучшим игроком сборной РФ в стартовом матче на МЧМ

В Москве охранник супермаркета в драке сломал ногу покупателю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве охранник супермаркета в драке сломал ногу покупателю. Об этом 27 декабря сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина находился в магазине в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что, возможно, охранник увидел в покупателе потенциального вора и это могло спровоцировать драку.

Уроки жизни: как защититься от агрессора и не сесть в тюрьму
Президент предложил подумать над совершенствованием норм, касающихся пределов необходимой обороны

Отмечается, что охранник набросился на москвича, сильно его избив. У пострадавшего зафиксированы многочисленные ссадины на лице, а также перелом ноги.

Напавший сразу же после инцидента скрылся, его разыскивает полиция.

23 декабря во Дворце культуры «КТЗ» в Калуге после концерта рок-группы «Кипелов» произошла драка. Отмечается, что потасовка началась после того, как один из зрителей выступления пожелал зайти за кулисы и пообщаться с музыкантами, однако сотрудники ДК ему отказали.

В результате инцидента один человек получил телесные повреждения. На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы, которые установили и опросили участников конфликта.

Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021