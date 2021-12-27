В Москве охранник супермаркета в драке сломал ногу покупателю. Об этом 27 декабря сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина находился в магазине в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что, возможно, охранник увидел в покупателе потенциального вора и это могло спровоцировать драку.

Отмечается, что охранник набросился на москвича, сильно его избив. У пострадавшего зафиксированы многочисленные ссадины на лице, а также перелом ноги.

Напавший сразу же после инцидента скрылся, его разыскивает полиция.

23 декабря во Дворце культуры «КТЗ» в Калуге после концерта рок-группы «Кипелов» произошла драка. Отмечается, что потасовка началась после того, как один из зрителей выступления пожелал зайти за кулисы и пообщаться с музыкантами, однако сотрудники ДК ему отказали.

В результате инцидента один человек получил телесные повреждения. На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы, которые установили и опросили участников конфликта.

Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы.