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Шойгу рассказал о спасении Россией Крыма от украинских неофашистов

Шойгу: Россия в 2014 году спасла Крым от нашествия украинских неофашистов
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Если бы в 2014 году Крым не воссоединился с РФ, то на полуостров хлынули бы украинские неофашисты. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, после совершения на Украине государственного переворота на полуостров собирались отправиться «украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США».

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«И слава богу, что под руководством нашего президента [Владимира Путина] в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму», — приводит сайт aif.ru слова Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что в РФ до сих пор наблюдают последствия «попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях».

В июле первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что на Украине проводится грязная политика, направленная против русских и русского мира. Он рекомендовал всем русофобам прочитать «Повесть временных лет», где описывается процесс формирования восточнославянских народов.

1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским 18 мая. В законе отдельно прописаны коренные народы страны, которые сформировались на территории Крыма. Согласно тексту документа, к ним относятся крымские татары, караимы и крымчаки. Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках Конституции и законов страны, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Русские в закон о коренных народах Украины не включены.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко рассказал «Известиям», что документ направлен против россиян, живущих в стране. Так, он уточнил, что «ничего хорошего этот закон не несет, это очередная попытка сделать людей первого сорта и второго сорта».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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