Бондарчук назначен генеральным продюсером «НМГ Студии»

Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о структурных и кадровых изменениях в работе компании «НМГ Студия». Так, ее генеральным продюсером станет режиссер, кинопродюсер и основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук.

Пост гендиректора «НМГ Студии» займет продюсер компании Art Pictures Vision Дмитрий Табарчук.

«С НМГ меня связывают давние партнерские отношения, а также обоюдный и живой интерес к развитию нашей индустрии. Я рад, что теперь это сотрудничество станет еще более продуктивным, и у нас с коллегами появится еще больше возможностей для создания ярких и резонирующих историй», — рассказал Бондарчук.

В числе задач обновленной компании — усиление позиций НМГ в производстве контента для ТВ, кино и видеосервисов. Студия продолжит работу в составе кластера НМГ РТВ. Ее возглавляет гендиректор «СТС Медиа», заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.

Кроме того, Муругов станет главой контентного комитета «НМГ Студии». Туда также войдут Бондарчук, креативный продюсер «НМГ студии» Жора Крыжовников, продюсеры компании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

«В рамках реструктуризации мы усиливаем нашу контент-команду в том числе и опытными, сильнейшими продюсерами, к числу которых можно смело отнести Дмитрия Табарчука, за спиной которого создание нескольких национальных хитов, в первую очередь легендарной «Молодежки», а также «Родком» и «Дылды». Мы уверены в том, что грядущие изменения сделают нашу команду еще более конкурентоспособной на стремительно растущем медиарынке», — сказал Муругов.

За три года существования «НМГ Студии» были созданы Art Pictures Studio, Art Pictures Vision, студия «Водород», KeyStone Production, анимационная студия «Метрафильмс». Также были созданы совместные предприятия Star Media Vision и Mars Media Vision.

Кадровые перестановки и структурные изменения позволят сконцентрироваться на увеличении собственных производственных мощностей для НМГ и других участников рынка.

«Создание эффективно функционирующей контентно-производственной структуры отвечает стратегическим задачам НМГ, в числе которых рост объемов производства контента для всех сред. А привлечение такого признанного мастера, как Федор Сергеевич Бондарчук, несомненно, поможет достичь этой цели», — рассказала гендиректор НМГ Светлана Баланова.