Харрис призвала изменить избирательное право в стране ради демократии

США перестанут быть образцом демократической модели, если не смогут провести в стране реформу избирательного права. Об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в интервью телекомпании CBS, опубликованном 26 декабря.

Она отметила, что, если конгресс США не примет данный законопроект, положение страны как образца «способности демократии сосуществовать с экономической силой и мощью» может оказаться под угрозой.

«Мы являемся образцом для подражания, вы можете видеть это, стремиться к этому и отвергать автократии и автократическое руководство. Сейчас мы можем стереть самих себя с [мировой] карты в качестве примера для подражания, если позволим людям разрушить один из самых важных столпов демократии, которым являются свободные и честные выборы», — предупредила Харрис.

23 декабря президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что снова примет участие в президентской гонке, если будет позволять здоровье. Кроме того, он отметил, что в случае, если экс-глава государства Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру, это также «увеличит вероятность» того, что нынешний глава Белого дома решит вновь баллотироваться.

При этом американист Виктор Мизин в беседе с «Известиями» отметил, что как у Байдена, так и у Трампа мало шансов одержать победу на президентских выборах в 2024 году.

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений.