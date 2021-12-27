Прямой эфир
Общество
Матвиенко заявила о возможной доработке закона о QR-кодах в общественных местах
Общество
Москвичей предупредили о приближении североатлантического циклона
Мир
Харрис призвала изменить избирательное право в стране ради демократии
Экономика
В России выдача кредиток в ноябре выросла на 14%
Общество
Стоимость поздравления от Деда Мороза выросла на 68% с 2018 года
Авто
В ГИБДД напомнили о штрафах за несоответствующую тонировку
Мир
Южная Корея призвала КНДР начать 2022 год с сотрудничества
Политика
Путин поручил продолжить в 2022 году допвыплаты борющимся с COVID-19 медикам
Происшествия
В Забайкалье грунтовые воды прорвали дамбу
Общество
В Москве дополнительно закупят оборудование для борьбы с COVID-19

Шойгу рассказал историю создания МЧС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в День Спасателя, 27 декабря, рассказал в интервью сайту aif.ru о том, как создавалась служба МЧС, которую он возглавлял свыше 20 лет.

По его словам, сама идея создания такого ведомства возникла еще в конце 1980-х и была обусловлена огромным количеством аварий и катастроф (авария на Чернобыльской АЭС, землетрясение в Армении). Стало очевидно, как сказал Шойгу, что существовавшие на тот момент чрезвычайные службы работают без единого управления.

Пункт и значение: интерактивная карта поможет в поиске пропавших
Как спасатели воспользуются приложением на сайте, где перечислены опасные объекты

В этой связи в конце 1990 года было принято решение создать комиссию в целях координировала действий всех служб, которая также бы занималась ликвидацией ЧС.

Министр отметил, что работу начали с изучения мирового опыта — в июне 1991 года была организована поездка представителей всех союзных республик в американское Федеральное агентство по ЧС (FEMA).

По словам Шойгу, на тот момент спасатели располагали только двумя инструментами — киркомотыгой и лопатой. Работа с последствиями землетрясений требует, конечно, намного больше специализированных приспособлений, добавил он.

«Слава богу, всегда в нашей стране огромное количество энтузиастов, которые в самые короткие сроки начали производить здесь весь нужный инструмент и оборудование. В результате к землетрясению в Нефтегорске мы были уже достаточно неплохо оснащены», — отметил Шойгу.

День спасателя отмечается в России с 1995 года. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником ранее в этот день.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021