Шойгу рассказал историю создания МЧС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в День Спасателя, 27 декабря, рассказал в интервью сайту aif.ru о том, как создавалась служба МЧС, которую он возглавлял свыше 20 лет.

По его словам, сама идея создания такого ведомства возникла еще в конце 1980-х и была обусловлена огромным количеством аварий и катастроф (авария на Чернобыльской АЭС, землетрясение в Армении). Стало очевидно, как сказал Шойгу, что существовавшие на тот момент чрезвычайные службы работают без единого управления.

В этой связи в конце 1990 года было принято решение создать комиссию в целях координировала действий всех служб, которая также бы занималась ликвидацией ЧС.

Министр отметил, что работу начали с изучения мирового опыта — в июне 1991 года была организована поездка представителей всех союзных республик в американское Федеральное агентство по ЧС (FEMA).

По словам Шойгу, на тот момент спасатели располагали только двумя инструментами — киркомотыгой и лопатой. Работа с последствиями землетрясений требует, конечно, намного больше специализированных приспособлений, добавил он.

«Слава богу, всегда в нашей стране огромное количество энтузиастов, которые в самые короткие сроки начали производить здесь весь нужный инструмент и оборудование. В результате к землетрясению в Нефтегорске мы были уже достаточно неплохо оснащены», — отметил Шойгу.

День спасателя отмечается в России с 1995 года. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником ранее в этот день.