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Стало известно, как раздетый мальчик оказался один на улице в Амурске

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Врачи рассказали «Известиям» подробности обнаружения раздетого трехлетнего ребенка в 40-градусный мороз на улице в Амурске в Хабаровском крае.

По словам заведующего отделением скорой и неотложной помощи Амурской центральной районной больницы Анатолия Сопова, вызов медикам поступил в соседний дом. Фельдшер поднялся в квартиру, а водитель тем временем стал разворачиваться, когда заметил плачущего у подъезда ребенка без верхней одежды.

«Подъехал туда, забрал этого ребенка, укутал. А фельдшер пришел с вызова, и они отвезли его в детское отделение. Вот и вся история», — резюмировал Сопов.

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По его словам, у мальчика наблюдаются общее переохлаждение и обморожение ног.

Также Поторов отметил, что, по словам матери ребенка, малыш остался на морозе после того, как она ушла в гости к своей подруге.

«Старший ребенок уходил, не закрыл дверь. Отец спал с этим ребенком, не проснулся. Ребенок встал, пошел искать покушать, наверное, в туалет. Нашел открытую дверь, через лестничную клетку прошел и вышел на улицу», — сказал Поторов.

В свою очередь заместитель главного врача по детству и родовспоможению Амурской центральной районной больницы Александр добавил, что ребенок уже выписан из больницы.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что следователи в Амурске Хабаровского края начали процессуальную проверку по факту оставления в опасности трехлетнего ребенка, который оказался на улице в мороз один и без верхней одежды. В ведомстве уточнили, что проверка организована по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Об инциденте ранее в этот день сообщил и.о. главврача Амурской ЦРБ Леонид Ганов. Он подчеркнул, что ребенок провел на улице не так много времени, чтобы получить обморожение. По факту случившегося Амурская городская прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетнего.

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