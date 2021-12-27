Опубликованы кадры задержания участников нападения банды Басаева на военных

ФСБ России 27 декабря опубликовала кадры задержания двух участников нападения банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих в Дагестане в 1999 году.

О задержании и аресте двух уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева ранее в этот день сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. В их действиях усматриваются признаки преступлений по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).

Один из них был задержан в квартире на кухне. Второго задержали на улице.

Следствие установило, что Бакиев и Канмурзаев летом 1999 года добровольно вступили в состав банды Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года они участвовали в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя РФ.

Также в СК уточнили, что арестованные совершили посягательство на жизнь военнослужащих РФ в Дагестане. В результате массового обстрела были убиты 33 человека, еще 34 гражданина были ранены.

Ранее, 25 сентября, были задержаны еще двое участников банды — Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев.

До этого, 30 апреля, суд арестовал еще одного участника банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году. Им оказался житель Краснодарского края Александр Пономаренко. Отмечалось, что он также осуществлял преступную деятельность совместно с Басаевым и Хаттабом.

Всего в результате нападения банды Басаева и Хаттаба за август и сентябрь 1999 года в Дагестане погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных жителей.