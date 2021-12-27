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Эксперт назвал главные тренды российского фондового рынка

Эксперт назвал главные тренды российского фондового рынка
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Число частных инвесторов на Московской бирже увеличилось почти в два раза за 11 месяцев 2021 года, пишет 27 декабря газета «Деловой Петербург».

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По данным биржевого холдинга, число вкладчиков с января по ноябрь выросло с 8,8 млн до 16,2 млн человек. Инвесторами являются порядка 11% населения государства. При этом общая сумма вложенных средств в России также увеличивается, сейчас объем активов превышает 7 трлн рублей и продолжает повышаться.

Директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Санкт-Петербурге Ренат Субаев в беседе с газетой обозначил основные тренды, господствующие на фондовом рынке.

«Для дальнейшего быстрого увеличения количества зарегистрированных клиентов брокеры, возможно, начнут привлекать россиян с более низкими доходами, более чувствительных к возможным финансовым потерям. Другие же брокерские компании, <...> продолжат работать на результат: нам важно, чтобы клиент пополнял счет, торговал различными финансовыми инструментами и разбирался в них, зарабатывал на фондовом рынке», — отметил собеседник издания.

Кроме того, Субаев указал на рост интереса россиян к иностранным акциям, в частности к бумагам лидеров IT-отрасли.

«Сейчас нельзя быть успешным в любой отрасли, если не внедрять технологии. Без них можно остаться далеко позади более быстрых и гибких конкурентов, которые уже начали применять в своей работе искусственный интеллект, интернет вещей или дополненную реальность», — подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Интересы меняются, технологии наступают: главные тренды фондового рынка».

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