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В ГИБДД напомнили о штрафах за несоответствующую тонировку

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В Москве с начала 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выявили более 130 тыс. нарушений, связанных с превышением норм тонировки стекол автомобиля. Об этом 27 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичной ГИБДД.

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Сейчас штраф за такое нарушение оставляет 500 рублей. При этом инспектор вправе потребовать от водителя удалить тонировку со стекол машины на месте. Если автомобилист это сделать не может, полицейские выдадут нарушителю требование, обязывающие устранить тонировку.

Если водитель проигнорировал данное требование, то в отношении него наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Подобное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере 2–4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

24 августа председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил обращение правительству РФ с просьбой пересмотреть ГОСТ на тонировку автомобилей, снизив требования к уровню светопропускающей способности пленки с 70 до 50%. По его словам, сделать это его побудили несправедливые штрафы в отношении автолюбителей, а также жаркие погодные условия, спастись от которых помогают темные стекла.

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