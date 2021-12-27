Арестованы еще два участника нападения банды Басаева на военных в Дагестане

Еще двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих в Дагестане в 1999 году задержаны и арестованы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СК РФ) 27 декабря.

«Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева. По ходатайству следствия Бакиеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

В действиях арестованных усматривается признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).

Следствие установило, что Бакиев и Канмурзаев летом 1999 года дробровольно вступили в состав банды Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации», - говорится в сообщении СК РФ.

Уточняется, что они совершили посягательство на жизнь военнослужащих РФ в Дагестане. В результате массового обстрела были убиты 33 человека, еще 34 гражданина были ранены.

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