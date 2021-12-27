Прямой эфир
Политика
Путин поручил продолжить в 2022 году допвыплаты борющимся с COVID-19 медикам
Происшествия
В Забайкалье грунтовые воды прорвали дамбу
Общество
В Москве дополнительно закупят оборудование для борьбы с COVID-19
Спорт
Правительство РФ выделило 500 млн рублей на визы спортсменам для ОИ-2022
Общество
Теплоснабжение вернули на все соцобъекты в Улан-Удэ после аварии
Мир
Осужденным в Иране христианам дадут «отпуск» в честь Нового года
Спорт
Мичков признан лучшим игроком сборной РФ в стартовом матче на МЧМ
Культура
Новый «Человек-паук» первым собрал $1 млрд после начала пандемии
Армия
ВМФ получит ракетный мини-крейсер «Адмирал Чабаненко» в конце 2023 года
Экономика
ИП с инвалидностью получат статус социального предприятия

В Москве подросток врезался на «ватрушке» в дерево и погиб

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021