Прокат лыж открыли в центре Волгограда

В центре Волгограда открыли пункт проката беговых лыж. Жители города могут арендовать снаряжение в Комсомольском саду.

Напрокат дают любые лыжи — от 1 до 2 м, с фирменными креплениями, с лыжными палками, ботинками от 32-го до 45-го размера.

Деревянный домик расположен напротив детской площадки у памятника Ерману. Сделать правильный выбор помогут специалисты, пишет ИА «НовостиВолгограда».

В начале декабря сервис по поиску работы SuperJob провел опрос о самых нежелательных подарках на Новый год. В число таких подарков вошли лыжи и самокаты. Но первую строчку заняли неподходящие или ненужные предметы гардероба — футболки, носки, халаты.