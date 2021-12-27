Южная Корея призвала КНДР начать 2022 год с сотрудничества

Министерство объединения Южной Кореи призвало власти КНДР начать новый, 2022 год с совместных действий по возобновлению диалога и сотрудничества. Об этом 27 декабря сообщает агентство «Ренхап».

«Мы надеемся, что Северная Корея начнет новый год, открыв дверь для диалога с международным сообществом, и сделает шаг вперед для взаимодействия и сотрудничества», — подчеркнула представитель ведомства Ли Чжон Чжу.

Она напомнила, что правящая в КНДР Трудовая партия Кореи (РПК) планирует провести заседание центрального комитета до конца декабря. Власти Южной Кореи будут внимательно наблюдать за ходом предстоящего заседания, чтобы отследить возможные сигналы о будущем отношений стран, указала Чжон Чжу.

4 октября Северная Корея заявила о возобновлении всех линий связи с Южной Кореей. Власти КНДР выразили намерение восстановить связь в рамках усилий по улучшению межкорейских отношений и призвали Сеул в свою очередь приложить усилия, чтобы «связи между Севером и Югом развивались по правильному пути и открыли светлые перспективы в будущем».

КНДР 9 июня 2020 года заблокировала все линии связи с Республикой Корея в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с агитационными листовками.

В Пхеньяне расценили эти действия как враждебный акт и отключили все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными, а также горячую линию для руководства. Позднее Север взорвал строение в приграничном городе Кэсон, где располагался межкорейский офис связи.