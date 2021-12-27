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Саакашвили отказался от участия в судебном заседании из-за проблем со здоровьем

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет принимать участие в судебном заседании по делу о растрате госсредств из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

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«В ночь на понедельник я осматривал Михаила Саакашвили, и состояние его здоровья плохое, поэтому он отказался участвовать в сегодняшнем судебном процессе», — рассказал медик.

Адвокат политика Бека Басилая добавил, что на 27 декабря также назначена встреча Саакавшили с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Она пройдет в госпитале, где находится Саакашвили.

Ранее, 19 декабря, депутат Верховной рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что у политика начались проблемы с памятью.

11 декабря врач, член консилиума медиков, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия заявил, что состояние здоровья Саакашвили оценит психиатр. У специалиста есть сведения, согласно которым Саакашвили получает большие дозы психотропных веществ.

8 декабря Саакашвили прекратил саботировать назначенное ему медицинское лечение. Об отказе от помощи медиков он сообщал за день до этого. Однако к прекращению саботажа, в частности, привел запрет смотреть телевизор.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, Саакашвили в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

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