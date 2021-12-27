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Врачи предупредили россиян об опасности аллергии на холод

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Аллергия на холод, которую ошибочно путают с легким обморожением, способна приводить к крапивнице, отеку Квинке, бронхоспазмам и даже анафилактическому шоку. Об этом 27 декабря предупредила заведующая отделением стационара международного медицинского центра «СОГАЗ», врач-терапевт Дарья Кулешова.

Как объяснила медик, так называемую холодовую крапивницу можно отличить по характерной реакции кожи в виде зудящих бледно-розовых высыпаний, которые возникают в течение нескольких минут после воздействия холода, особенно в условиях влажной и ветреной погоды.

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«Причина развития данного состояния — это выброс гистамина в кровоток под воздействием холода. Единого температурного порога для этой реакции нет: одни люди реагируют на охлаждение кожи до 4 градусов, другие — только при –20 градусах», — уточнила Кулешова в беседе с газетой «Деловой Петербург».

Симптомы, по словам специалиста, тоже варьируются от пациента к пациенту. Как рассказала газете педиатр и аллерголог Елена Столярова, организм некоторых людей реагирует на холод головной болью, вялостью, одышкой, свистами на выдохе, учащением сердечных сокращений.

«Тяжелые симптомы относятся к вторичной холодовой крапивнице, которая может сопровождать такие заболевания, как вирусные гепатиты, заболевания крови, онкологические и аутоиммунные заболевания, например криоглобулинемию. При этом одно состояние в другое не переходит», — отметила Кулешова.

Медики указали, что для борьбы с холодовой аллергией можно использовать те же антигистаминные препараты, что и при типичной аллергии. Кулешова порекомендовала пациентам принимать безрецептурный антигистаминный препарат за два часа до выхода на холод.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Шок от холода: чем опасна аллергия на морозы».

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