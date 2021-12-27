Шереметьево/«Библио-Глобус» отчитались об исполнении предписания ФАС

Шереметьево/«Библио-Глобус» отчитались ФАС России об исполнении предписания службы. Теперь всем авиаперевозчикам в аэропорту обеспечены равные условия, сообщили в ведомстве «Известиям» 27 декабря.

В сентябре ФАС удовлетворила ходатайство АО «Международный аэропорт Шереметьево» о приобретении 75% доли в уставном капитале ООО «Туроператор БГ» (компания «Библио-Глобус») при условии полного исполнения предписания ведомства. Так, служба потребовала соблюдать равные условия как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с «Библио-Глобусом», так и для работающих с другими туроператорами.

Аэропорт Шереметьево отчитался о том, что в рамках исполнения предписания разработал и принял политику организации — внутренний акт, регламентирующий процесс предоставления услуг главным оператором в соответствии с требованиями ФАС России. Этот документ вместе с предписанием ведомства направлен во все входящие в группу компаний АО «Международный аэропорт Шереметьево» организации для исполнения.

Кроме того, установлено, что в IV квартале 2021 года аэропорт соблюдал предписанные требования о недопущении необоснованных отказов при рассмотрении заявок авиаперевозчиков на выделение слотов на рейсы, гарантированном соблюдении единой ценовой политики и предоставлении равного доступа ко всем объектам инфраструктуры.

В августе директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова говорила, что сделка по покупке «Библио-Глобуса» станет существенным шагом в достижении стратегических целей группы Шереметьево за счет создания условий для привлечения и роста туристического пассажиропотока. По ее словам, она также позволит оптимизировать использование инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома.

29 сентября ФАС одобрила ходатайство аэропорта Шереметьево о сделке. 18 октября было подписано соглашение о приобретении им 75% доли в уставном капитале ООО «Туроператор БГ», а 16 ноября название этого юридического лица было изменено на ООО «Библио-Глобус Туроператор», следует из системы СПАРК.

В ноябре сообщалось, что после сделки по продаже «Библио-Глобуса» в туроператоре сменится гендиректор. С декабря главой туроператора является топ-менеджер «Аэрофлота» Ринат Асматуллов, сменив в этой должности Ларису Пятихатко.