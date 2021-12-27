Территорию ростовского рынка затопило во время мощного ливня

В Ростовской области из-за сильных дождей оказалась затоплена территория в районе рынка «Классик». Об этом пишут местные жители, выкладывая фото в Instagram.

В этой зоне дороги полностью затоплены, пройти по ним проблематично. Однако автомобильное движение перекрывать не стали.

«Ростовское море вышло из берегов», пишут пользователи под фотографиями.

RostoVGazeta сообщает о многочисленных жалобах жителей Ростова-на-Дону на то, что коммунальная техника, устраняющая последствия снегопада и мощного ливня, работает не везде. Дороги засыпаны снегом, что сильно ухудшает транспортную ситуацию.