Прямой эфир
Политика
Путин поручил продолжить в 2022 году допвыплаты борющимся с COVID-19 медикам
Происшествия
В Забайкалье грунтовые воды прорвали дамбу
Общество
В Москве дополнительно закупят оборудование для борьбы с COVID-19
Спорт
Правительство РФ выделило 500 млн рублей на визы спортсменам для ОИ-2022
Общество
Теплоснабжение вернули на все соцобъекты в Улан-Удэ после аварии
Мир
Осужденным в Иране христианам дадут «отпуск» в честь Нового года
Спорт
Мичков признан лучшим игроком сборной РФ в стартовом матче на МЧМ
Культура
Новый «Человек-паук» первым собрал $1 млрд после начала пандемии
Армия
ВМФ получит ракетный мини-крейсер «Адмирал Чабаненко» в конце 2023 года
Экономика
ИП с инвалидностью получат статус социального предприятия

Территорию ростовского рынка затопило во время мощного ливня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области из-за сильных дождей оказалась затоплена территория в районе рынка «Классик». Об этом пишут местные жители, выкладывая фото в Instagram.

В этой зоне дороги полностью затоплены, пройти по ним проблематично. Однако автомобильное движение перекрывать не стали.

«Ростовское море вышло из берегов», пишут пользователи под фотографиями.

RostoVGazeta сообщает о многочисленных жалобах жителей Ростова-на-Дону на то, что коммунальная техника, устраняющая последствия снегопада и мощного ливня, работает не везде. Дороги засыпаны снегом, что сильно ухудшает транспортную ситуацию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021