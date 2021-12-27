Гастроэнтеролог рассказал о не сочетаемых с алкоголем закусках

Разнообразные соленья, консервированные помидоры и огурцы не стоит сочетать с алкоголем. Об этом 27 декабря рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.

«Острые блюда и маринованные закуски могут увеличить нагрузку на кишечник. Это приведет к повышенному газообразованию, дискомфорту, нарушению стула», — сказал он Пятому каналу.

По мнению специалиста, для того, чтобы хорошо встретить Новый год, не стоит злоупотреблять алкоголем и переедать, так как это может привести к острому панкреатиту или обострению уже имеющегося заболевания.

«Также не пейте на голодный желудок, особенно шампанское и газированные вина. Они способствуют быстрому опьянению и повышению кислотности желудочного сока, что не очень благоприятно может сказаться на здоровье тех, кто страдает заболеваниями желудка», — добавил Зиннатуллин.

По словам врача, не стоит закусывать алкоголь жирными сортами мяса, салом, чтобы не навредить поджелудочной железе.

26 декабря врач гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева предупредила, что из-за новогодних застолий у людей может увеличиться риск развития цирроза печени. Она подчеркнула, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу же обратиться к специалисту, иначе процесс восстановления может затянуться.