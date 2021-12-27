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Ракова оценила уровень оказания медпомощи в Москве

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Плановая медицинская помощь в Москве оказывается на довольно высоком уровне, невзирая на распространение коронавируса. Об этом 27 декабря заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Хочу сказать, что на сегодняшний день по уровню плановой медицинской помощи мы находимся на очень достойном уровне, заканчивая 2021 год»,— отметила она в беседе с «РИА Новости».

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По словам замградоначальника, за минувшие два года была заложена основа в виде временных госпиталей, которая позволила сформировать две параллельные медицинские системы, практически не пересекающиеся между собой.

При этом Ракова уточнила, что одна из систем — ковидная. Она представляет собой резервные госпитали, временные редеры (корпуса), базовые корпуса больниц, в которых раньше никогда не оказывали соматическую помощь.

Вторая система представлена больницами, которые продолжают оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь в необходимом объеме, добавила заммэра Москвы.

Кроме того, она добавила, что по некоторым видам специализированной помощи Москва даже превысила доковидный 2019 год.

«По объему высокотехнологической медицинской помощи (ВМП) мы в этом году пролечили на 25 тыс. пациентов больше, чем в 2019 году. И онкологическую помощь в этом году в московских стационарах получили на 30% пациентов больше», — сказала Ракова.

24 декабря заммэра заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве. По ее словам, ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все семь-восемь недель.

Президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в стране коллективный иммунитет в РФ составляет 59,4%, однако необходим показатель в 80%. Он также выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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