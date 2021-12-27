СК проверит инцидент с гулявшим на морозе трехлетним мальчиком в Амурске

Следователи в Амурске Хабаровского края начали процессуальную проверку по факту оставления в опасности трехлетнего ребенка, который оказался на улице в мороз один и без верхней одежды. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что проверка организована по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По данным следствия, накануне водитель скорой помощи обнаружил во дворе многоквартирного дома ребенка, который самостоятельно вышел на улицу без верхней одежды. Мальчика доставили в медицинское учреждение, на данный момент он выписан. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Следователями устанавливаются обстоятельства, при которых ребенок покинул квартиру, опрашиваются свидетели случившегося. По предварительным данным, дверь была не заперта, дома находился отец мальчика», — добавили в СК.

Об инциденте ранее в этот день сообщил и.о. главврача Амурской ЦРБ Леонид Ганов. Он подчеркнул, что ребенок провел на улице не так много времени, чтобы получить обморожение. По факту случившегося Амурская городская прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетнего.

22 декабря в сельском овраге под Саратовом были найдены двое детей без верхней одежды. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения. Девочку 2016 года рождения госпитализировали.

В тяжелом состоянии ее перевезли из Аткарска в Саратовский областной центр бортом санавиации, ребенок пережил клиническую смерть.