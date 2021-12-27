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В Москве дополнительно закупят оборудование для борьбы с COVID-19

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Московские власти дополнительно закупят более трех тыс. единиц медицинского оборудования для больниц, работающих с COVID-19. Об этом в понедельник, 27, декабря, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«За два года, конечно же, такого интенсивного использования не может не испортиться медицинская техника, не сломаться и различный расходный материал. Мы сейчас дозакупаем более трех тысяч единиц медицинского оборудования, в первую очередь реанимационного, для того, чтобы дооснастить и реновировать оборудование наших московских медицинских клиник, которые работают с ковидом (коронавирус — Ред.)», — приводит «РИА Новости» слова Раковой.

Заммера добавила, что это прикроватные мониторы, аппараты ИВЛ и многое другое, без чего качественную медицинскую помощь оказать нельзя.

«Анализируем вместе с коллегами из института Гамалеи, какие лекарства, которые мы сейчас применяем, работают на этом штамме, какие не работают, исходя из этого будем менять систему закупок лекарственных препаратов. То есть, по максимуму хотим по возможности подготовиться к тем неожиданностям, которые может принести за собой штамм «Омикрон», — заключила Ракова.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наступающий 2022 год не несет ничего хорошего в плане распространения пандемии коронавируса. По его словам, Россию ждут новые волны COVID-19.

Ранее, 24 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

17 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она отметила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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