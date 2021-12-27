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Причины отравления газом детей в Татарстане выясняют прокуроры

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Прокуратура Татарстана выясняет причины отравления двоих детей угарным газом в городе Бугульме. Инцидент произошел вечером 26 декабря. Дети госпитализированы.

Как пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на надзорное ведомство, сообщение об отравлении восьмилетнего мальчика и его пятилетней сестры угарным газом в квартире дома на улице Калинина поступило на пульт дежурного в 22:30.

Позже проверка установила, что газовое оборудование в доме было исправно, а утечки газа нет. В момент происшествия родители детей находились дома, но не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Казани пять человек отравились угарным газом в частном доме. Среди пострадавших есть двое детей.

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