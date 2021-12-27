Открытое горение на рынке во Владивостоке ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом комплексе «Руслан» на рынке во Владивостоке. Об этом сообщается в понедельник, 27 декабря, на сайте МЧС России по Приморскому края.

Отмечается, что площадь пожара в торговом комплексе составила 300 кв. м.

«В 05:58 (мск) объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — следует из материала пресс-службы.

В результате происшествия пострадавших нет, эвакуировано пять человек, уточнили в ведомстве.

Всего ликвидации огня были задействованы порядка 50 человек и 17 единиц техники. Прокуратура организовала проверку. в результате которой будут установлены причины пожара, виновное лицо и ущерб.

По данным ТАСС, возгорание произошло в электрощитовой, тушение пожара осложнялось проблемой отключения электроэнергии.

О пожаре на территории рынка во Владивостоке стало известно ранее в в понедельник. Информация о возгорании на улице Пихтовая поступила на телефон пожарно-спасательной службы в 11:23 (04:23 мск). Очевидцы сняли видео произошедшего. На кадрах видно, как над торговыми площадками стоял столб черного дыма.