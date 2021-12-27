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Ракова заявила о готовности системы здравоохранения к приходу «Омикрона»

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Москва при необходимости подготовит дополнительные койки в больницах к приходу нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 27 декабря сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, на сегодняшний день в больницах города свободно 6 тыс. коек и подготовлен временный персонал. Они, при необходимости, будут предоставлены госпитализированным с «Омикроном».

«Мы имеем четкий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность, на всякий случай, чтобы у нас этот план был, и все главные врачи об этом знают», — сказала Ракова в интервью «РИА Новости».

По ее словам, в администрации анализируют, как ведут себя коллеги за рубежом, и пытаются адаптировать медицинскую систему к увеличению числа заболевших из-за прихода нового штамма.

Ранее, 24 декабря, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил в интервью «Известиям», что «Омикрон»-штамм может стать доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге уже к концу этого года.

Между тем свидетельств более высокой летальности «Омикрона» на данный момент нет. Она будет не выше, чем у «Дельты», уверен профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

22 декабря мэр столицы Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения Москвы доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Накануне градоначальник заявил, что в Москве уровень заболеваемости COVID-19 снизился с прошлого пика на две трети, количество госпитализаций уменьшилось вдвое. Он уточнил, что за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился на 12%.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она подчеркнула, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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