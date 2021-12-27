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Коронавирус способен сохраняться в организме более семи месяцев

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Вирус SARS-CoV-2 может проникнуть в большинство органов тела человека, в том числе сердце и мозг, и сохраняться там более полугода. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, опубликованные 20 декабря на сайте Research Square.

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«Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов», — говорится в исследовании.

Отмечается, что ученые проанализировали образцы, полученные из тел 44 погибших людей с коронавирусом и обнаружили вирус практически во всех органах тела, в том числе это касается и пациентов с легкими симптомами коронавирусной инфекции.

Кроме того, исследование показало, что «существенного воспаления вне дыхательных путей» вирус не вызывает.

По данным агентства Bloomberg, независимые ученые пока не проверили эту работу.

20 декабря Sky News опубликовал данные исследований работников Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний, которые показали, что штамм «Омикрон» не так опасен для легких, как «Дельта» и первоначальные варианты коронавируса. По информации специалистов, этот штамм не вызывает у заболевших тяжелого течения болезни.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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