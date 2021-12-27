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Крупный пожар произошел на рынке во Владивостоке

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На рынке во Владивостоке вспыхнул крупный пожар. Видео происшествия, которое сняли очевидцы, появилось 27 декабря на странице «Типичный приморец» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как над торговыми площадками поднимается столб черного дыма.

Данные о возгорании на улице Пихтовая поступила на телефон пожарно-спасательной службы в 11:23 (04:23 мск).

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

Информация о пострадавших или погибших не поступала.

26 декабря пожар вспыхнул в магазине «Лента» в Томске. В магазине загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки. В пресс-службе торговой сети сообщили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем.

Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался местный житель 1994 года рождения. По предварительным данным, мужчина, находясь в помещении гипермаркета, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог.

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