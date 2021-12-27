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Плющев не увидел катастрофы в поражении сборной РФ по хоккею на старте МЧМ

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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение сборной РФ по хоккею в матче молодежного чемпионата мира-2022

Ранее российские спортсмены уступили команде из Швеции со счетом 3:6.

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«Шведы показали грамотный, плотный хоккей, спокойно держали шайбу, не дергались. При счете 4:3 все на тоненькой было, но умудрились забить еще одну шайбу. Для них это заслуженная победа, а для нас нет никакой катастрофы», — заявил Плющев в беседе со «Спорт-Экспресс».

При этом заслуженный тренер добавил, что у сборной впереди тяжелые соперники, поэтому не стоило «дожимать лидерами в концовке игры».

По его словам, для хоккеистов прошедшая игра была энергозатратной, и, хотя «ребята были настроены на победу», они потратили много сил.

«Оставили много сил, было очень много борьбы и движения, и это может сказаться в следующей игре. Немного больше нагрузки получил первый состав, а так как игры идут почти каждый день, то тут не особо много чего хорошего», — сказал тренер.

Плющев заключил, что российские спортсмены «бились до конца, и это было видно — никто не хотел проигрывать».

Ранее в понедельник сообщалось, что 17-летний форвард Матвей Мичков признан лучшим игроком российской молодежной сборной по хоккею в стартовом матче чемпионата мира-2022 против Швеции. В игре он оформил дубль.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.

Молодежный чемпионат мира проходит с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

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