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Карантин по бешенству ввели в городах Челябинской области

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В Челябинске и Копейске ввели карантин по бешенству. В столице региона — в районе улицы Новороссийской, а в Копейске — в СНТ «Дзержинец».

По условиям карантина, запрещается лечить животных и посещать очаги заболеваемости. Исключение сделано для ветеринаров и тех, кто живет в этих местах. Запрещается также проводить ярмарки, ввозить и вывозить животных.

Карантин будет действовать до отмены ограничений через 60 дней после убоя последнего больного животного, пишет kursdela.biz.

Ранее сообщалось о привлечении к административной ответственности жителя Челябинска, отправившего посылку в Великобританию. Она содержала шишки сосны и ели с семенами. Это является нарушением международного законодательства в области карантина растений.

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