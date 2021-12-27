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В Австралии сообщили о первом случае смерти от штамма «Омикрон»

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Первый случай смерти от штамма коронавируса «Омикрон» зафиксирован в австралийском городе Сиднее. Об этом сообщил департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

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«Мужчина в возрасте 80 лет скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital. <...> Это первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, связанная с вариантом «Омикрон», — говорится в сообщении австралийского депздрава в Twitter.

Отмечается, что мужчина был привит против COVID-19, а также получил бустерную дозу вакцины. Однако у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Как следует из сообщения ведомства, мужчина заразился коронавирусом в учреждении по уходу за пожилыми людьми.

Как предупредил Институт инфекций и иммунитета Питера Доэрти при Мельбурнском университете, в следующем году без жестких ограничений число случаев заражения новым штаммом может достичь ежедневного показателя в 200 тыс. по всей Австралии.

26 декабря врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что наилучшую защиту от «Омикрона» имеют люди с гибридным иммунитетом: те, кто и переболел COVID-19, и привился.

Ранее, 23 декабря в Германии зафиксировали первый случай смерти от «Омикрон»-штамма коронавируса. Уточняется, что умершему человеку было от 60 до 79 лет. Заражение этим вариантом было обнаружено у него с помощью антиген-теста.

До этого, 20 декабря, представители органов здравоохранения Техаса (США) зафиксировали первую смерть от «Омикрона». Представители здравоохранения техасского округа Харрис сообщили, что погибшим оказался 50-летний мужчина, который не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

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