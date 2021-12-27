В Британии Россию назвали в числе «враждебных государств»

Россия, Китай и Иран враждебно настроены по отношению к Великобритании, заявил в понедельник, 27 декабря, министр по вопросам безопасности королевства Дэмиан Хайндс.

Среди других предоставляющих опасность для Лондона государств он назвал Китай и Иран.

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом и могут обеспечивать [военное] присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции множеством разных способов. Трудно дать исчерпывающий список», — отметил Хайндс в беседе с The Telegraph.

По его словам, основную угрозу Великобритании со стороны этих государств представляют такие факторы, как наличие шпионов и военных в состоянии готовности, а также проведение кибератак и кампаний по дезинформации.

24 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что западным государствам не стоит недооценивать решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы.

С 9 по 10 декабря в режиме виртуальной конференции проходил «саммит за демократию», организованный США. При этом на мероприятие не пригласили Россию и Китай.

В свою очередь, первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Аверьянов заявил, что организованный Соединенными Штатами «саммит за демократию» имеет антироссийскую и антикитайскую направленность.