Прямой эфир
Происшествия
Крупный пожар произошел на рынке во Владивостоке
Мир
Зеленскому передали нецензурное послание от украинских женщин
Общество
Вирусолог не исключил опасность бессимптомного «Омикрона»
Экономика
ИП с инвалидностью получат статус социального предприятия
Общество
В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность
Армия
Источник назвал дату восстановления корвета «Проворный» после пожара
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 декабря
Спорт
Мичков признан лучшим игроком сборной РФ в стартовом матче на МЧМ
Общество
Теплоснабжение вернули на все соцобъекты в Улан-Удэ после аварии
Мир
Осужденным в Иране христианам дадут «отпуск» в честь Нового года

В Британии Россию назвали в числе «враждебных государств»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия, Китай и Иран враждебно настроены по отношению к Великобритании, заявил в понедельник, 27 декабря, министр по вопросам безопасности королевства Дэмиан Хайндс.

Вражья сила: Британия решила стать главным оппонентом России
Лондон определил главную угрозу безопасности Соединенного Королевства

Среди других предоставляющих опасность для Лондона государств он назвал Китай и Иран.

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом и могут обеспечивать [военное] присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции множеством разных способов. Трудно дать исчерпывающий список», — отметил Хайндс в беседе с The Telegraph.

По его словам, основную угрозу Великобритании со стороны этих государств представляют такие факторы, как наличие шпионов и военных в состоянии готовности, а также проведение кибератак и кампаний по дезинформации.

24 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что западным государствам не стоит недооценивать решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы.

С 9 по 10 декабря в режиме виртуальной конференции проходил «саммит за демократию», организованный США. При этом на мероприятие не пригласили Россию и Китай.

В свою очередь, первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Аверьянов заявил, что организованный Соединенными Штатами «саммит за демократию» имеет антироссийскую и антикитайскую направленность.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021