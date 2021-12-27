Теплоснабжение вернули на все соцобъекты в Улан-Удэ после аварии

На всех социальных объектах в Улан-Удэ восстановлена подача горячего водоснабжения, нарушенная после аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщила в понедельник, 27 декабря, пресс-служба правительства Бурятии.

«Все соцобъекты и лечебные учреждения Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению», — следует из сообщения оперштаба региона.

По данным на утро понедельника, к горячему водоснабжению подключено 1213 многоквартирных домов.

Кроме того, в течение дня специалисты планируют восстановить подачу горячей воды в оставшиеся 180 жилых домов.

Накануне сообщалось, что специалисты приступили к повышению температур в системах отопления Улан-Удэ после восстановительных работ на ТЭЦ-1, длившихся более суток.

Ранее, 25 декабря, власти Бурятии сняли режим ЧС регионального уровня. Режим чрезвычайной ситуации остался только на территории города Улан-Удэ, где произошла авария.

Авария произошла в ночь на 23 декабря. По информации властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто в результате происшествия не пострадал. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).